DJ Amazon vai cortar centenas de empregos relacionados com assistente virtual Alexa

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com vai eliminar "várias centenas" de postos de trabalho relacionados com a assistente virtual Alexa, disse a empresa num memorando aos funcionários.

A gigante do comércio eletrónico disse esta sexta-feira que vai alterar parte dos seus esforços para a inteligência artificial generativa para se alinhar melhor com as suas prioridades empresariais.

A empresa,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.