DJ Amazon vai criar 10.000 novos empregos no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse esta sexta-feira que vai criar 10.000 novos empregos permanentes no Reino Unido e investir 10 milhões de libras ($14,1 milhões) em novos programas de formação ao longo de três anos.

A empresa sediada em Seattle disse que os novos empregos vão elevar o número de funcionários no Reino Unido para 55.000 até ao final do ano.