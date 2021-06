DJ Amazon vai criar 3.000 empregos em Itália em 2021

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. vai acrescentar 3.000 postos de trabalho permanentes em Itália até ao final do ano, no âmbito dos planos para aumentar as operações no norte do país, enquanto os consumidores cada vez mais dependem da internet para fazer as suas compras.

A gigante de comércio online disse esta segunda-feira que os novos empregos aumentariam a dimensão da mão-de-obra em Itália para ...

