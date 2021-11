DJ Amazon vai deixar de aceitar cartões Visa emitidos no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse que vai deixar de aceitar os cartões de crédito da Visa Inc. emitidos no Reino Unido por causa das tarifas elevadas, um conflito que realça as tensões em curso entre retalhistas e processadoras de pagamentos.

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse que vai deixar de aceitar os cartões de crédito da Visa Inc. emitidos no Reino Unido por causa das tarifas elevadas, um conflito que realça as tensões em curso entre retalhistas e processadoras de pagamentos.

A Amazon disse aos clientes que não aceitará cartões de crédito emitidos pela Visa no Reino Unido a partir de 19 de janeiro, "devido às elevadas taxas que a Visa cobra para ...

