DJ Amazon vai exibir anúncios no serviço de streaming Prime Video

(DJ Bolsa)-- A Amazon disse que planeia começar a exibir anúncios nos filmes e séries da plataforma Prime Video, sendo o mais recente serviço de streaming a recorrer à publicidade perante as perdas crescentes do setor.

A empresa disse numa publicação num blogue esta sexta-feira que planeia exibir anúncios nos EUA e outros países a partir do início do próximo ano. A Amazon tem procurado uma ...