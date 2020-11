DJ Amazon vai pagar aos profissionais da linha da frente um bónus especial

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. vai pagar aos profissionais da linha da frente um bónus especial da época festiva numa altura em que a empresa responde a um aumento acentuado das vendas durante a pandemia do coronavírus, que está a levar a resultados recorde.

"As nossas equipas estão a fazer um ótimo trabalho a servir as necessidades essenciais dos clientes, ao mesmo tempo que estão a ajudar a trazer a felicidade ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone