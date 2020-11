DJ American Airlines e British Airways lançam plano de testes para a Covid-19

(DJ Bolsa)-- A American Airlines Group Inc., British Airways e a aliança Oneworld lançaram um ensaio transatlântico de testes para a Covid-19 que pretende demonstrar que os testes conseguem eliminar a necessidade de os passageiros ficarem em quarentena.

Este ensaio será realizado em voos selecionados dos EUA para o aeroporto Heathrow em Londres, disseram as companhias aéreas na terça-feira.