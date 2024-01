DJ American Express apresenta projeções otimistas para 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A American Express apresentou projeções de lucros otimistas para 2024, depois de os gastos dos consumidores elevaram os resultados da empresa no quarto trimestre de 2023.

A empresa de cartões de crédito de Nova Iorque registou um lucro líquido de $1,93 mil milhões, ou $2,62 por ação, acima dos $1,57 mil milhões, ou $2,07 por ação, no período homólogo. Os analistas consultados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.