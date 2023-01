DJ American Express: Lucro cai no 4T devido a provisões

(DJ Bolsa)-- O lucro da American Express Co. caiu no quarto trimestre depois de a empresa ter reservado mais dinheiro para cobrir possíveis perdas com malparado no futuro.

A empresa de cartões de crédito registou um lucro líquido de $1,57 mil milhões, ou $2,07 por ação, abaixo dos $1,72 mil milhões, ou $2,18 por ação, no mesmo período do ano anterior. Analistas consultados pela FactSet previam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.