DJ American Express: Receitas sobem no 1T; consumidores continuam a gastar

(DJ Bolsa)-- A American Express Co. registou um crescimento de 22% das receitas nos primeiros três meses do ano, uma vez que o consumo privado continua elevado, sobretudo em viagens, entretenimento e restauração.

A empresa de cartões de crédito de Nova Iorque registou um lucro líquido de $1,82 mil milhões, ou $2,40 por ação, menos que os $2,10 mil milhões, ou $2,73 por ação, no perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.