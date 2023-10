DJ American Express regista lucro, receita recorde no 3T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os consumidores continuam a comprar e a viajar, o que se traduziu no sexto trimestre consecutivo de receita recorde para a American Express esta sexta-feira.

A receita da American Express aumentou 13% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, para $15,4 mil milhões, em linha com as estimativas dos analistas consultados pela FactSet.

O lucro superou as expectativas, crescendo 30%,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.