DJ AmEx, Microsoft desenvolvem ferramentas de gestão de despesas com base em IA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A American Express Co. disse que vai expandir a sua parceria com a Microsoft Corp. para desenvolver um conjunto de soluções para viagens de negócios com base na Microsoft Cloud e em tecnologias de inteligência artificial.

A primeira ferramenta construída através da parceria foca-se na gestão de despesas. A empresa refere que os viajantes em negócios vão poder fazer um upload da imagem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.