DJ ANÁLISE: Como a invasão da Ucrânia pela Rússia mudou os mercados financeiros

(DJ Bolsa)-- Um ano depois de os tanques russos terem invadido a Ucrânia, os mercados absorveram grande parte dos impactos de curto prazo, mas os investidores dizem que o conflito poderá ter consequências financeiras mais duradouras.

O rublo oscilou, primeiramente afundando contra o dólar, para depois recuperar devido aos controlos de capital e à entrada de petrodólares, seguindo-se uma nova queda com os danos das ...