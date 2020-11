DJ ANÁLISE: Fed muda foco para compras de ativos após promessa de taxas baixas

(DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA, na reunião de setembro, reforçaram a perspetiva do presidente do banco central, Jerome Powell, de que não estão sequer a "pensar em pensar subir as taxas".

Em contraste, adiantaram pouco para orientar as expectativas sobre as compras mensais de $120 mil milhões em Treasurys e obrigações hipotecárias.