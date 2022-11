DJ ANÁLISE: Fim dos aumentos das taxas de juro torna obrigações apelativas

(DJ Bolsa)-- As obrigações soberanas voltaram a ser apelativas para os investidores, que começam a antecipar a perspetiva de as taxas de juro atingirem um pico à medida que sobem os riscos de recessão.

Trata-se de uma viragem para esta classe de ativos depois de ter registado uma das piores fases em décadas no primeiro semestre do ano, enviando as yields para uma subida acentuada enquanto a inflação elevada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.