DJ ANÁLISE: Inflação indica provável aumento de 25 pontos base da Fed em fevereiro

(DJ Bolsa)-- Os novos dados que indicaram que a inflação homóloga norte-americana abrandou em dezembro devem manter a Reserva Federal dos EUA a caminho de reduzir a dimensão dos aumentos das taxas de juro para um quarto de ponto percentual na reunião que termina a 1 de fevereiro.

O Departamento do Trabalho dos EUA reportou esta quinta-feira que os preços no consumidor moderaram-se em dezembro, refletindo a queda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.