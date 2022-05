DJ ANÁLISE: Investidores podem ter de reduzir previsões de subidas de taxas do BCE

(DJ Bolsa)-- Os investidores podem ter desvalorizado os riscos para o crescimento económico ao descontarem entusiasticamente os futuros aumentos de taxas de juro do Banco Central Europeu, que agora terão de rever em baixa, referem analistas.

Os responsáveis do BCE sinalizaram que o banco deve começar a aumentar as taxas de juro em julho, e os mercados monetários estão a descontar aumentos de taxas substanciais em ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone