DJ ANÁLISE: Itália entra em caminho difícil com imposto extraordinário sobre os bancos

(DJ Bolsa)-- O governo de Itália está a percorrer um caminho estreito enquanto tenta impor um imposto especial sobre os lucros dos bancos sem assustar os mercados e desencorajar o investimento estrangeiro.

A decisão surpresa, que o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni pretende para arrecadar alguns dos lucros que os bancos obtiveram desde o início das subidas das taxas de juro no ano passado, levou as ações ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.