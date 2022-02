DJ ANÁLISE: O desafio da Fed para travar a inflação

(DJ Bolsa)-- Durante o primeiro ano da pandemia, o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ganhou a reputação de dovish, implementando políticas inovadoras destinadas a evitar um colapso financeiro e económico.

Agora, Powell transformou-se num responsável hawkish disposto a ser igualmente forte no improviso para conter a inflação, que tocou um máximo de 40 anos de 7,5%.