DJ Analistas esperam outono volátil no mercado de ações dos EUA

(DJ Bolsa)-- Depois de um mercado bull que levou o mercado de ações dos EUA a quebrar recordes este ano, muitos analistas esperam alguma volatilidade nas próximas semanas e meses.

Analistas de firmas como Morgan Stanley, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG e Bank of America Corp. publicaram este mês notas de research que alertam para os atuais riscos para o mercado de ações dos EUA. Com o S&P 500 a registar 54 fechos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone