DJ Angola diz que vai sair da OPEP, diz agência de notícias estatal

(DJ Bolsa)-- Angola disse que vai sair da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, de acordo com a agência de notícias estatal Angop.

A decisão foi tomada numa reunião do governo e anunciada pelo ministro do Petróleo angolano, Diamantino de Azevedo, avançou a agência de notícias esta quinta-feira. A decisão surge depois de o cartel petrolífero liderado pela ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.