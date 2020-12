DJ Apple apresenta AirPods Max com novo formato

(DJ Bolsa) - A Apple Inc. revelou esta terça-feira os novos headphones da marca AirPods, que ganham um novo formato, semelhante ao das rivais Bose Corp. e Sony Corp, que envolvem a orelha do ouvinte.

Os novos AirPods Max da Apple vão custar $549 e promete cancelamento de ruído, acústica avançada e até 20 horas de bateria, disse a empresa.