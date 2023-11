DJ Apple cancela parceira de cartões de crédito com o Goldman Sachs

(DJ Bolsa)-- A Apple terminou a sua parceria de cartões de crédito com o Goldman Sachs, colcando ponto final à tentativa do banco de Wall Street se expandir para o crédito ao consumo.

A gigante tecnológica enviou recentemente uma proposta ao Goldman para sair do contrato nos próximos 12 a 15 meses, de acordo com fontes próximas do processo. O fim do contrato inclui toda a parceria, incluindo os cartões ...