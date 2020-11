DJ Apple chega a acordo sobre caso de manipulação de desempenho de iPhones

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. concordou em pagar $113 milhões para arquivar um processo que acusa a empresa de reduzir propositadamente o desempenho de iPhones mais antigos devido a problemas de bateria e ter ocultado o facto aos consumidores.

O processo, que foi apresentado pelo procurador-geral da Carolina do Norte, Josh Stein, e 33 outros procuradores-gerais do estado, afirma que a Apple sabia que os problemas das baterias estavam a causar causando encerramentos ...

