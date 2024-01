DJ Apple compromete-se a abordar receios de concorrência da UE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Apple comprometeu-se a abordar os receios de concorrência manifestados pela Comissão Europeia em torno da popular aplicação Apple Pay.

O órgão da UE disse esta sexta-feira que quer compromissos da gigante da tecnologia dos EUA após uma investigação da comissão em 2022.

"Através das nossas discussões com a Comissão Europeia, oferecemos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.