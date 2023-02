DJ Apple: Departamento de Justiça acelera investigação sobre questões concorrenciais

(DJ Bolsa)-- O Departamento de Justiça dos EUA, ou DOJ, intensificou nos últimos meses o trabalho de preparação de uma potencial queixa anticoncorrencial contra a Apple Inc., de acordo com fontes próximas do assunto.

A investigação sobre se a Apple tem um poder de monopólio do qual abusa começou em 2019, mas os responsáveis aumentaram os seus esforços nos últimos meses, com mais juristas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.