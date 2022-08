DJ Apple despede alguns recrutadores com redução das contratações - media

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. despediu cerca de 100 trabalhadores a contrato que trabalhavam em recrutamento no âmbito de um abrandamento mais abrangente nas contratações, avançou a Bloomberg na segunda-feira, citando fontes próximas do assunto.

--Os trabalhadores afetados foram informados que os cortes foram feitos devido a alterações nas atuais necessidades de negócio da Apple, disse a Bloomberg.