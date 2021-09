DJ Apple divulga novos iPhone 13, iPad, smartwatch

(DJ Bolsa)-- Após semanas de notícias turbulentas, Tim Cook entrou em palco para tentar voltar a atenção para o principal produto de sucesso da Apple: o iPhone.

A empresa apresentou o iPhone 13 e um smartwatch com uma nova imagem no seu evento anual de setembro, que a empresa transmite em direto no seu site em vez de realizar o evento ao vivo devido às precauções contra a Covid-19.