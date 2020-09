DJ Apple e Google vão enviar notificações da Covid-19 sem aplicação - media

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. e a Google da Alphabet Inc. estão a alterar os planos para o rastreamento da Covid-19 e o processo de notificações, planeando usar um sistema que não requer que os utilizadores instalem uma aplicação, noticiou a CNBC esta terça-feira.

-- As versões futuras do iOS e do Android vão incluir o sistema chamado "Exposure Notifications Express", noticiou a CNBC.