DJ Apple e Paramount consideram fazer oferta conjunto dos seus serviços de streaming

(DJ Bolsa)-- A Apple e a Paramount Global têm estado a discutir a junção dos seus serviços de streaming com um desconto, a tentativa mais recente das gigantes rivais do entretenimento para se unirem ao tentarem tornar as suas ofertas mais acessíveis e atrativas.

As empresas discutiram a oferta de uma combinação da Paramount+ e da Apple TV+ que teria um custo mais reduzido para os assinantes do que se subscrevessem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.