DJ Apple enfrenta processo de $1,4mM na China por violação de patentes

(DJ Bolsa)-- Uma empresa de inteligência artificial que recebeu recentemente uma patente da China para uma assistente de voz semelhante à Siri da Apple Inc. apresentou um processo de violação de patentes contra a firma norte-americana que, se for bem-sucedido, pode impedir a Apple de vender muitos dos seus produtos na China.

A Shanghai Zhizhen Network Technology Co. disse num comunicado esta segunda-feira que vai processar a Apple no valor de $1,...

