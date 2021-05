DJ Apple enfrenta processo no Reino Unido devido a comissões da App Store

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. está a ser processada no Reino Unido devido às comissões que cobra pelas compras feitas na App Store, num processo coletivo que argumenta que os consumidores têm direito a uma indemnização.

O escritório de advogados Hausfeld & Co LLP, que está a liderar o processo de litigação, e a representante coletiva Rachael Kent, do King's College London, disseram esta terç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone