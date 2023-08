DJ Apple envia convites para evento a 12 de setembro, esperam-se novos iPhones

(DJ Bolsa)-- A Apple enviou na terça-feira os convites para o evento de 12 de setembro, onde a tecnológica deve apresentar o modelo mais recente do iPhone.

O evento presencial será realizado no Steve Jobs Theater na sede da empresa em Cupertino, na Califórnia, às 10 horas da manhã, hora local, de acordo com o convite da empresa. O convite continha a palavra "Wonderlust", mas apresentava poucos detalhes....