DJ Apple: Fornecedor Foxconn sob investigação na China

(DJ Bolsa)-- A Foxconn Technology Group, um dos maiores fornecedores da Apple, disse que vai cooperar com as autoridades chinesas depois de os media estatais chinesas ter noticiado que a fabricante de eletrónicos com sede em Taiwan, cujo fundador se vai candidatar à presidência de Taiwan, está sob investigação fiscal e de uso de terras em toda a China.

O Global Times, jornal com ligação ao Estado da China,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.