DJ Apple ganha recurso federal contra Epic Games em caso sobre App Store

(DJ Bolsa)-- Um tribunal de recurso federal deu razão à Apple Inc. e reiterou uma decisão de 2021 que maioritariamente apoiava as políticas da App Store da empresa sobre uma questão de concorrência levantada pela produtora do jogo Fortnite, a Epic Games Inc.

Um painel de três juízes do tribunal de recursos do nono distrito dos EUA apoiou esta segunda-feira uma decisão de um juiz federal que rejeitava ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.