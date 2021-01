DJ Apple: iPhone 12 ajuda empresa a alcançar recorde de vendas no 1T

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. terminou o ano de 2020 com o trimestre mais lucrativo de sempre, graças às vendas do iPhone 12 e à procura reforçada por laptops e tablets durante a pandemia.

A empresa de Cupertino, Califórnia, gerou $111,4 mil milhões de vendas trimestrais, um recorde, tendo atingido pela primeira vez os $100 mil milhões de receitas trimestrais.