DJ Apple já não é a empresa mais valiosa do mundo

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. era a empresa mais valiosa do mundo, mas esta semana o título vai para a Saudi Aramco.

De acordo com o fecho de quarta-feira, a petrolífera estatal saudita superou o valor de mercado da Apple. Esta quinta-feira, a capitalização de mercado da Saudi Aramco aproximava-se dos $2,383 biliões, face aos $2,298 biliões da Apple, de acordo com a Dow Jones Market Data.