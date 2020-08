DJ Apple lança novo iMac de 27 polegadas

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. lançou um iMac de 27 polegadas com o dobro da capacidade de memória do modelo anterior e que oferece a opção do processador 10 core da Intel Corp. pela primeira vez, disse a empresa.

O iMac de 27 polegadas, com um preço inicial de $1.799, chegará às lojas da Apple e revendedores autorizados esta semana.