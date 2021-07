DJ Apple: Maior centro de produção de iPhones na China afetado por cheias

TAIPÉ (DJ Bolsa)-- O maior centro de produção dos iPhones da Apple Inc. foi afetado por cheias na China central, sofrendo cortes de eletricidade e obrigando a dispensar temporariamente muitos trabalhadores, com algumas áreas a serem inundadas, de acordo com funcionários das fábricas.

Contudo, os danos no centro de produção da cidade de Zhengzhou, na província de Henan, parecem limitados. A Foxconn ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone