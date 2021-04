DJ Apple Music revela que paga $0,01 por cada stream de música aos artistas

(DJ Bolsa)-- A Apple Music disse que paga $0,01 por cada stream de música, de acordo com uma carta a que o The Wall Street Journal teve acesso.

A revelação, feita numa carta a artistas a ser entregue através do sistema interno do serviço, faz parte de um esforço crescente por parte dos serviços de streaming de música para demonstrar que defendem os músicos. No caso da Apple Inc., pode ser visto como ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

