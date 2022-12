DJ Apple planeia criar novo sistema de encriptação para proteger iCloud

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. pretende expandir significativamente as práticas de criptografia de dados, uma medida que deve criar tensões com as autoridades legais e governos de todo o mundo, à medida que a empresa continua a construir novas proteções de privacidade para milhões de utilizadores do iPhone.

O sistema de criptografia de ponta a ponta, um recurso opcional chamado Proteção Avançada de Dados,...