DJ Apple processada pela Ericsson por infração de patentes

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- A Ericsson AB interpôs uma série de processos por infração de patentes contra a Apple Inc. por utilizar a tecnologia da empresa sueca em produtos como o iPhones sem licenciamento.

A Apple obteve inicialmente o licenciamento de patentes da Ericsson em 2008, quando lançou o primeiro iPhone. Após o pacto ter expirado, uma queixa de 2015 da Ericsson contra a Apple levou a mais um acordo de licenciamento

