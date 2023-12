DJ Apple quer Índia responsável por um quarto da produção global de iPhones

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Apple e os respetivos fornecedores pretendem construir mais de 50 milhões de iPhones na Índia anualmente nos próximos dois a três anos, com dezenas de milhões de unidades adicionais planeadas para depois disso, segundo fontes envolvidas no tema.

Se os planos forem concretizados, a Índia será responsável por um quarto da produção global do iPhone e assumirá uma participaç...