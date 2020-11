DJ Apple reduz comissão de vendas na App Store para alguns programadores

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. vai cortar a comissão que cobra às empresas de programação mais pequenas que vendem software através da App Store, uma concessão parcial na batalha contra os que criticam a forma como a empresa exerce o seu poder no mundo digital.

A partir do próximo ano, a fabricante do iPhone vai cobrar 15% em vez de 30% das vendas na App Store de empresas que geram menos de $1 milhão de receitas através da plataforma ...

