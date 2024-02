DJ Apple regista aumento das vendas no 1T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Apple registou um aumento das vendas no primeiro trimestre fiscal, pondo termo à queda recente, das piores séries da empresa em mais de duas décadas.

A Apple reportou receitas de cerca de $120 mil milhões, um aumento de 2,1% em termos homólogos, e um lucro líquido de $34 mil milhões, um aumento de 13%.

Ambos os números superaram as expectativas dos analistas,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.