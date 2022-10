DJ Apple regista receitas recorde no 3T

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. reportou receitas recorde no trimestre que terminou em setembro, continuando o ciclo que começou com a pandemia e que os investidores observam de perto devido a abrandamento da procura por certos bens de consumo.

A empresa californiana disse que as vendas do iPhone foram de $42,6 mil milhões, mais 9,7% do que no período homólogo. Analistas previam vendas de $43 mil milhões, Segundo a FactSet....