DJ Apple regista resultados recorde mas alerta para problemas

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. reportou na quinta-feira resultados recorde de fim do ano, incluindo um lucro de 12 meses perto dos $100 mil milhões, mas enfrentou perturbações das cadeias de fornecimento piores do que o esperado que prejudicaram o fabrico do iPhone, fazendo com que as vendas recuassem abaixo das expectativas de Wall Street.

A empresa alertou que o atual trimestre vai trazer mais desafios.