DJ Apple regista segundo trimestre consecutivo de vendas fracas

(DJ Bolsa)-- A Apple reportou pelo segundo trimestre consecutivo uma queda das vendas, o que mostra a queda da procura por alguns dos seus produtos depois dos recordes registados durante a pandemia.

As receitas da gigante tecnológica nos três meses até 1 de abril foram de $94,8 mil milhões, menos 3% do que no período homólogo. O lucro líquido desceu 3% em termos homólogos para $24,2 mil milhões. A ...