DJ Apple regista terceiro trimestre consecutivo de queda das receitas

(DJ Bolsa)-- A Apple anunciou uma queda da receita pelo terceiro trimestre consecutivo, a descida de vendas mais prolongada da empresa desde 2016, enquanto a fabricante do iPhone continua a lidar com a quebra na procura por dispositivos.

A receita geral do iPhone, um dos principais motores do lucro da Apple, ficou abaixo das estimativas e caiu em comparação com o ano passado, mas o CEO Tim Cook destacou as fortes vendas nos mercados emergentes.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

