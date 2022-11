DJ Apple: Restrições contra a Covid-19 na China vão afetar entregas do iPhone

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. alertou que as entregas dos modelos mais caros do iPhone podem ser perturbadas devido às restrições da Covid-19 num dos maiores fornecedores na China, uma disrupção inoportuna numa altura em que a empresa entra na época importante da temporada de compras festivas.

A gigante tecnológica disse no domingo que a fábrica de montagem em Zhengzhou está atualmente a operar com capacidade ...